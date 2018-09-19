Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20

В катастрофе Ил-20 выжил российский военный

Жена Сергеенкова Татьяна подтвердила «КП», что ее муж жив и в настоящее время находится на авиабазе Хмеймим в Сирии.

«КП» утверждает, что Сергеенков сам вышел на связь с женой через несколько часов после публикации списков погибших.

«С момента, как я увидела списки, и до того момента, как узнала, что муж жив, прошло пять часов. Никому не пожелаю пережить то, что я пережила за это время», — сказала Татьяна Сергеенкова.

По информации издания, 35-летний Андрей Сергеенков отбыл в командировку в Сирию в августе. В Кубинке у него остались жена и двое детей.

По одной из версий, в списках погибших мог оказаться другой военнослужащий — однофамилец Сергеенкова с другим именем. Эта информация сейчас уточняется.