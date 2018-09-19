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Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20
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В катастрофе Ил-20 выжил российский военный 

Рамблер + ещё 2 45 минут назад
Военнослужащего Андрея Сергеенкова не было на борту сбитого в Сирии самолета Ил-20, сообщает «Комсомольская правда».
Жена Сергеенкова Татьяна подтвердила «КП», что ее муж жив и в настоящее время находится на авиабазе Хмеймим в Сирии.
«КП» утверждает, что Сергеенков сам вышел на связь с женой через несколько часов после публикации списков погибших.
«С момента, как я увидела списки, и до того момента, как узнала, что муж жив, прошло пять часов. Никому не пожелаю пережить то, что я пережила за это время», — сказала Татьяна Сергеенкова.
По информации издания, 35-летний Андрей Сергеенков отбыл в командировку в Сирию в августе. В Кубинке у него остались жена и двое детей.
По одной из версий, в списках погибших мог оказаться другой военнослужащий — однофамилец Сергеенкова с другим именем. Эта информация сейчас уточняется.
Российский самолет-разведчик Ил-20 c 15 военнослужащими на борту был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября, сообщает «Интерфакс».
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.
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