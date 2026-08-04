Индийское судно попало под обстрел недалеко от Йемена

Индийское грузовое судно Faize Noore Oliya затонуло у территориальных вод Йемена после атаки, при этом все члены экипажа были спасены.

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Об этом сообщил министр судоходства Индии Сарбананда Соновал.

«Индийское судно Faize Noore Oliya получило повреждение из-за снаряда вблизи территориальных вод Йемена, из-за чего судно затонуло. Все 14 членов экипажа (в том числе 13 индийцев) были спасены береговой охраной Йемена», — говорится в его сообщении в социальной сети X.

По словам министра, моряков доставили в порт Моха.

Он также подчеркнул, что Индия решительно осуждает произошедшую атаку.

Ранее газета The Indian Express сообщила, что посла Украины вызвали в МИД Индии после нападения на торговое судно с четырьмя индийскими моряками на борту в Чёрном море.

Кроме того, МИД Индии вызвал представителя посольства Ирана в Нью-Дели после атаки на торговые суда в Ормузском проливе, в результате которой погиб моряк.