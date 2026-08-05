Путин: Войска беспилотных систем возглавит Денис Лямин

Войска беспилотных систем Вооруженных сил РФ возглавит начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщили в Кремле.

Глава российского государства провел встречу с руководством Минобороны. В ней приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава Генерального штаба ВС Валерий Герасимов, а также командующие и начальники штабов группировок «Центр» и «Восток». Как отметил Путин, после решения о создании в стране войск беспилотных систем «стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом» в такой работе. Президент назвал Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов этой сферы.

«Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы... доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», - подчеркнул российский лидер.

Войска беспилотных систем появились в России в ноябре 2025 года. В январе Минобороны начало работу по комплектованию новых подразделений на пунктах отбора на службу по контракту во всех регионах.