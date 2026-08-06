"Малыш" или советские бойцы? Кто поставил точку во Второй мировой войне

Шестого августа 1945 года мир впервые узнал, что такое ядерная бомба, сброшенная на мирный город. Хиросима была разрушена дотла, от людей, которых бомбардировка застала на улице, остались только тени на асфальте, те, кто не погиб сразу, умирали потом медленно и мучительно.

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Руководство США до сих убеждено, что именно "Малыш" (Little Boy) и "Толстяк" (Fat Man) (название второй бомбы, которую американцы сбросили на Нагасаки 9 августа) поставили точку во Второй мировой войне. Однако это очень далеко от истины, считают российские военные историки.

Война в Европе закончилась. Однако на востоке у Германии оставались союзники с огромной силой. По данным профессора Военного университета Минобороны РФ Вячеслава Зимонина, японская армия насчитывала 7,5 миллиона человек, из них 3,5 миллиона солдат находились на территории японских островов. Американцы, которые жаждали реванша за Перл-Харбор, не знали, как справиться с такой массой фанатично настроенных солдат. 28 июля - за девять дней до бомбардировок, на Потсдамской конференции, Япония категорически отказалась капитулировать. И Советский Союз, по просьбе союзников, был вынужден вступить в войну против Японии.

"Американцы сбросили бомбу, но Япония не испугалась. Есть документ, где командующий японской армией докладывает императору 8 августа: "Ну да, есть жертвы и разрушения, но речи о капитуляции не идет", - рассказывает ученый.

По данным из американских источников, вступая в войну, СССР спасает жизни до полутора миллионов американских и британских солдат, а также 10 миллионов японцев.

Жизни людей, конечно, бесценны, но не нужно забывать и огромное напряжение, которое легло на плечи Советского Союза, который и вытянул победу. Только солдат на Восточный фронт перебросили больше полумиллиона, не говоря уже об артиллерии, танках, других грузах.

Японская армия насчитывала 7,5 млн человек

Но и после второй бомбардировки паники в японском обществе нет. Оно, несмотря на понесенные жертвы, было готово сопротивляться и дальше, убежден профессор Московского государственного лингвистического университета, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны Алексей Плотников. Уже после "Малыша" в Японии начал распространяться известный лозунг "И чо-косай: Сто миллионов умрут с честью…"

Историк приводит в пример весну 1945 года, когда США устроили ковровые бомбардировки японских городов, включая Токио. Тогда погибли до 900 тысяч человек, что в значительной степени превосходит число хорошо известных жертв Хиросимы и Нагасаки.

"Статистика на крови - плохое дело, но она дает ответ на вопрос, кто закончил Вторую мировую войну. И могут ли американцы претендовать на Победу в качестве своего исторического нарратива, рассказывая, что только благодаря этим бомбардировкам Япония капитулировала", - поясняет он.

Уроки Хиросимы и Нагасаки являются сейчас той актуальной повесткой дня, которую нужно было бы обсуждать в США, оставив за бортом безрассудные высказывания американской элиты, считает Плотников.

А главный специалист Национального центра исторической памяти при президенте РФ Дмитрий Суржик говорит, что американское руководство нисколько не сомневалось, что может и должно применить такое колоссальное по своей разрушительной силе оружие в этой стране. Ведь их пропаганда дошла до предела расчеловечивания японцев. При этом, конечно же, делался расчет и на устрашение Советского Союза.

Суржик убежден: вступив в войну против Японии, Советский Союз спас мир от биологической войны. И на Хабаровском процессе в показаниях одного из обвиняемых было заявлено, что под руководством Сиро Исии, японского микробиолога и руководителя отряда 731, где занимались биологическим оружием, накоплены такие его запасы, которые позволили бы уничтожить весь мир.