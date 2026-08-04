Журналисты RT совместно с экспертами по стрелковому оружию провели детальный анализ арсенала, захваченного у террористических группировок в Мали. Осмотр трофеев стал возможен благодаря успешным совместным операциям российских военных из состава Африканского корпуса и армии республики.

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После пятидневной осады города Анефис на севере страны боевики-туареги и исламисты из группировки JNIM (связанной с «Аль-Каидой»*) отступили, оставив замаскированный командный бивак.

Специалисты отметили крайнюю разнородность вооружения, что указывает на множество каналов снабжения — от контрабанды до разграбления старых складов.

В арсенале джихадистов обнаружено:

Винтовки западного производства: бельгийская FN Herstal с подствольным гранатометом, немецкая HK G3, американский карабин M4; Экзотические образцы: словацкий пистолет Grand Power K100, британские или сербские винтовки булл-пап, израильский автомат Galil (на базе АК); Тяжелое вооружение: китайский крупнокалиберный пулемет W85 (12,7 мм) и балканские копии пулеметов Калашникова.

Эксперты установили происхождение части боеприпасов, пишет RT. Значительная доля оружия, включая НУРСы югославского производства, поступила со складов бывшей ливийской армии после свержения Муаммара Каддафи. Беспилотники с самодельными системами сброса боеприпасов завозились по каналам «Аль-Каиды» из Мавритании, Алжира и Ливии.

Напомним, деятельность российской группировки в регионе направлена на поддержку законных властей Мали в борьбе с терроризмом и предотвращение госпереворотов, которые ранее пытались устроить коалиции туарегов при поддержке западных инструкторов.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.