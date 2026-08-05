Хуситы атаковали саудовский танкер в Аденском заливе

Целенаправленный удар по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе был нанесен с побережья портового города Янбу, рассказал представитель йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сари. Об этом пишет Reuters.

По его словам, в этой же день хуситы атаковали саудовский нефтяной танкер в Аденском заливе.

Журналисты заметили, что обострение между Саудовской Аравией и движением «Ансар Алла» произошло в июле 2026 года после удара по аэропорту Саны.

Представители движения возложили ответственность за атаку на Эр-Рияд и пообещали ответные удары.

Ранее Сари сообщил, что хуситы за последние недели поразили баллистическими ракетами 8 судов саудитов. Он добавил, что 29 судам не удалось нанести повреждения, но капитаны этих танкеров были вынуждены вернуться в Красное и Аравийское моря.

По его словам, боевики движения продолжат наносить удары по нефтетанкерам Саудовской Аравии и ряда других стран.