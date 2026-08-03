Эксперт оценил назначение Умерова главой СВР Украины

Владимир Зеленский проводит активную кадровую политику, ставит на ключевые посты преданных ему лично людей. Это означает, что он желает сохранить свою власть, рассказал журналистам военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что украинский лидер планирует назначить на пост руководителя Службы внешней разведки своего испытанного соратника — секретаря СНБО и экс-главу Минобороны страны Рустема Умерова.

Журналисты попросили аналитика прокомментировать это решение Зеленского.

«[Такие] рокировки и ротации в очередной раз подтверждают, что Зеленский расставляет на ключевые посты в силовых ведомствах в том числе свои фигуры, которые целиком и полностью ему преданы. Следовательно, он продолжает заниматься узурпацией власти», — разъяснил Марочко.

По его данным, Украина в настоящее время находится в очень сложном положении — западные союзники присылают деньги и военную помощь с перебоями, задержками. Он добавил, что украинская экономика как таковая практически уничтожена.

В связи с этим. констатировал эксперт, Зеленский пытается как-то выкручиваться и при этом продолжать боевые действия и зарабатывать на них.