Вооруженные силы Германии развернули секретное подразделение радиоэлектронной борьбы в непосредственной близости от государственной границы Белоруссии на территории Литвы, сообщает телеканал Euronews.

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«В Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы… радио- и радиолокационных систем», — говорится в публикации.

Как отмечает телеканал, мобильные комплексы и замаскированные позиции немецких сил РЭБ оборудованы прямо вдоль белорусской границы, а само пространство военные называют «стеклянным полем боя». Помимо автомобильных платформ, Бундесвер задействует пешие группы спецназа, которые переносят на себе 30-килограммовые ранцевые комплексы для перехвата данных и создания автономных сетей.

По признанию самих немецких офицеров, всю собранную у белорусских рубежей разведывательную информацию незамедлительно передают в единый координационный центр НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Североатлантический альянс, наращивая военные бюджеты и стягивая силы к восточным рубежам, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Российский лидер подчеркивал, что для оправдания подобных агрессивных шагов западные элиты используют мифы о мнимой российской угрозе.