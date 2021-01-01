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Новости из мира компьютерных и видеоигр — новинки и обзоры, анонсы и новости индустрии
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Virtus.pro обыграла Astralis и прошла в полуфинал IEM Katowice 2021
Dino Galaxy Tennis в марте выходит на РС
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NS проанализировал спорный матч XactJlepbI: «По игре отличить 322 от плохого геймплея невозможно»
Компания Ubisoft намерена продлить поддержку Ghost Recon Breakpoint на один год
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Экс-футболист Кутузов и миллиардер Миан хотят создать в Беларуси «самый открытый клуб»
Конец всему: Outriders получила демо-версию
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Кооперативный шутер Huntdown выпустят на мобилках
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Valve раскроет данные о продажах, а Monster Hunter Rise выйдет на ПК
«Любой, кто хочет выиграть „Золотой мяч“, знает, что сделает это только в футболке „Барсы“.
Стали известны даты отборочных второго сезона DPC 2021 в Европе и СНГ
Virtus.pro обыграла NAVI и начнет Singapore Major 2021 с плей-офф
Arkane попыталась объяснить концепцию Deathloop
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В мире
Лукашенко обвинил спортсменов в предательстве Белоруссии
В мире
1
В пригороде Парижа застрелили юношу
Юноша 15-ти лет убит в коммуне Бонди в Париже, передаёт 26 февраля BFM. Инцидент произошёл в 17:00 (время местное).
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Порошенко обвинил украинские власти в потере Крыма
32
На Украине сочли использование русского языка «изменой нации»
3
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США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии
США наложили визовые санкции на 76 физических лиц из Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.
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Пентагон ответил Лаврову по Сирии словами благодарности
280
Пентагон в достаточной степени проинформировал российскую сторону об ударе в Сирии по линии предотвращения конфликтов, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова…
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Все новости мира
США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии
Пентагон ответил Лаврову по Сирии словами благодарности
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Джен Псаки вновь оконфузилась на брифинге
40
Принц Саудовской Аравии одобрил убийство журналиста Хашукджи
3
Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 млн
Пока вы не уснули: российский «Искандер» применили в Сирии
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Канада одобрила использование вакцины AstraZeneca
В Армении инсценировали казнь Пашиняна и его жены
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Нидерланды назначили новым послом в России экс-координатора по MH17
Россиянин решил баллотироваться в мэры Нью-Йорка
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МИД Сирии предупредил об опасности эскалации из-за ударов США
Германия назвала фальшивкой фото удостоверения Навальной
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ВОЗ оценила риск передачи нового птичьего гриппа в России
Путин обсудил с канцлером Австрии возможности поставки «Спутника V»
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Байден: Крым — это Украина
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Порошенко обвинил украинские власти в потере Крыма
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Политика
Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму
218
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Захарова назвала способы возвращения граждан в Россию
46
Российских граждан в период острой пандемии вывозили из-за рубежа на лодках, катерах и других транспортных средствах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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В Госдуме усомнились в честности Лукашенко
10
Верить действующему президенту Белоруссии на слово совсем не обязательно, поскольку он ни разу не оказал помощи России в международных конфликтах.
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Москва и Вашингтон обсудили контроль над вооружениями
Элла Памфилова назвала сроки утверждения даты выборов в Госдуму
2
Дипломат рассказал об отъезде из КНДР на дрезине
230
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Путин обсудил с канцлером Австрии возможности поставки «Спутника V»
4
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля.
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США предупредили Россию об ударе по Сирии за несколько минут
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Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
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Общество
Минюст РФ ввел определение «коррупционное правонарушение»
Общество
1
Умер главный редактор «Молодой гвардии» Андрей Петров
3
Главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров скончался в возрасте 61 года. Сотрудники издательства «Молодая гвардия» сообщили о смерти Андрея Петрова, который скончался после продолжительной болезни.
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Скончался писатель-афорист Аркадий Давидович
2
Норкин упрекнул артистов в двойных стандартах
3
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Познер заявил о расколе в российском обществе
35
В мире существуют силы, которые пытаются использовать раскол в российском обществе против страны. Об этом журналист Владимир Познер заявил в коллеге Акмарал Баталовой для ее YouTube-канала WithBataLove.
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Кремль опроверг дефицит вакцины от коронавируса
Темпы вакцинации от коронавируса в России соответствуют сезону и будут наращиваться, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Познер заявил о расколе в российском обществе
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Кремль опроверг дефицит вакцины от коронавируса
У звезды фильма «Светлана» украли дорогой смартфон
В Москве установят памятник борющимся с COVID-19 врачам
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В России выявили 11 тысяч новых случаев коронавируса
2
Представителя России на «Евровидении» объявят 8 марта
13
Попова заявила о единичных случаях гриппа в России
1
Пока вы спали: цены на подсолнечное масло заморозят до осени
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Морозы в Сибири сменятся аномальным потеплением
Избитого музыканта «Машины времени» прооперируют
Умер актер из «Ворошиловского стрелка» Вячеслав Голоднов
Климатолог объяснил причины холодной зимы
14
В Роспотребнадзоре отметили резкое сокращение случаев COVID-19
Россияне рассказали о самых больших страхах
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Россияне рассказали о готовности вакцинироваться от коронавируса
Скончался писатель-афорист Аркадий Давидович
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Происшествия
Врач парализованной Марии Комиссаровой задержан в Испании
Происшествия
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Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино»
46
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Омич оставил мать-ветерана на пять дней без еды
В Омске мужчина оставил тяжелобольную мать-ветерана Великой Отечественной войны на пять дней без еды. Против него возбудили уголовное дело об оставлении в опасности, передает пресс-служба СУ СК по региону.
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Число жертв коронавируса в Африке превысило 102 тысячи
Причиной взрыва в Нижнем Новгороде назвали утечку газа
64
На севере Москвы произошел пожар
Два человека погибли при пожаре в квартире на севере столицы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Пожар начался из-за вспышки жировых отложений от самогонного аппарата. Площадь составила 2 кв. м.
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Прислужника отца Сергия разыскивают за убийство
4
В Среднеуральском женском монастыре прошли обыски — как сообщили в правоохранительных органах, силовики пытались найти прислужника экс-схиигумена Сергия Силуана.
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Последние происшествия
На севере Москвы произошел пожар
Прислужника отца Сергия разыскивают за убийство
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Офицера армии осудили за кражу экипировки «солдата будущего»
20
Маршрутное такси загорелось в Новой Москве
В ИК-6 в Коломне опровергли сообщения о прибытии Навального
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Родные писательницы Шелдон отказались приехать за ее телом
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Задержан самый богатый депутат России Дмитрий Пашов
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Режим ЧС ввели в районе Нижнего Новгорода после взрыва газа
Московский школьник наступил в лужу и получил удар током
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ФСБ нашла в Челябинске радиоактивные детали военной техники
Ребенок обварился кипятком в Москве
Москвича задержали за незаконное хранение пистолетов
Музыкант «Машины времени» рассказал подробности нападения на него
На Рублёвке нашли незаконную платную парковку
Россиянин устроил пожар в больнице
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Число жертв коронавируса в Африке превысило 102 тысячи
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Наука и техника
Telegram терпит многомиллионные убытки
Наука и техника
Космонавты закрыли на МКС люк в отсеке с трещиной
Российские члены экипажа МКС закрыли люк в промежуточную камеру (ПрК) модуля «Звезда», где находится трещина. Об этом космонавт Сергей Рыжиков доложил специалистам Центра управления полетами (ЦУП).
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Хакеры украли данные исследования о COVID-19
5
Представлен «убийца флагманов» от Xiaomi
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Обнаружен новый способ образования чёрных дыр
Считается, что чёрные дыры образуются из бывших очень массивных звёзд. Однако формирование сверхмассивных чёрных дыр пока остаётся загадкой, поскольку некоторые из них образовались спустя слишком небольшое время после Большого взрыва.
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Россия испытает глубоководного робота «Аврора»
Министерство обороны России решило провести государственные испытания глубоководного робота «Аврора». После этого его могут принять на вооружение.
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Новости науки и техники
Обнаружен новый способ образования чёрных дыр
Россия испытает глубоководного робота «Аврора»
Российский магазин провалил старт продаж новых видеокарт NVIDIA
Huawei создаст собственный язык программирования
Археологи смогли датировать гигантские каменные кувшины в Лаосе
«ВКонтакте» начнёт блокировать угрозы в комментариях
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Большинство трещин на МКС оказались царапинами
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Захарова: Twitter превращается в инструмент диктата Запада
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Смартфоны Samsung получат чипы от AMD
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Роскосмос допустил создание Российской орбитальной станции
Хакеры украли данные исследования о COVID-19
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Шоу-бизнес
Сотни тысяч рублей Михалкова для Баталовых исчезли
Шоу-бизнес
9
Кушанашвили рассказал о конфликте с Пугачевой
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Как и сколько зарабатывают актёры в России
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова раскрыла заработки российских актёров. Подробностями артистка поделилась с подписчиками.
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Арзамасова: отношения с Авербухом начались без резких движений
В сети появилось фото Ольги Бузовой без фильтров
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Стало известно о миллионных заработках Лободы и Билана
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Кристина Асмус получает в Театре имени Ермоловой 22 тысячи рублей в месяц, а зарплаты в «Ленкоме» стартуют от 50 тысяч рублей. Об этом пишет.
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Face выпустил мини-альбом «Жизнь удалась»
Рэпер Face (Иван Дремин) впервые с 2019 года выпустил новые треки. Артист представил ЕР «Жизнь удалась». В мини-альбом вошли четыре трека, один из которых, «Рэйман», артист выпускал ранее.
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Новости шоу-бизнеса
Стало известно о миллионных заработках Лободы и Билана
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Face выпустил мини-альбом «Жизнь удалась»
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Киркоров решил заплатить 140 млн рублей банку Латвии
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Армия
США применили два F-15 в ходе удара по Сирии
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Украина перебросила ракетные комплексы на границу с Крымом
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Тактические ракетные комплексы «Точка У» Вооруженных сил Украины переброшены к границе с Крымом, сообщил Telegram-канал «Черговий ООС» 26 февраля, опубликовав также видео перемещения ракет.
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Зеленский объявил о новом заседании СНБО
Армия России получит новое оружие
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Москва и Вашингтон обсудили контроль над вооружениями
Вопросы контроля над вооружениями обсудили 26 февраля в ходе встречи заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и американский посол в России Джон Салливан, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
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Великобритания одобрила авиаудар США по Сирии
Великобритания одобряет авиаудары США по вооруженным группам, представляющим угрозу коалиции. Об этом написал в своем Twitter 26 февраля глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
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Москва и Вашингтон обсудили контроль над вооружениями
Великобритания одобрила авиаудар США по Сирии
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