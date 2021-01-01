Новости из мира компьютерных и видеоигр — новинки и обзоры, анонсы и новости индустрии

Омич оставил мать-ветерана на пять дней без еды

В Омске мужчина оставил тяжелобольную мать-ветерана Великой Отечественной войны на пять дней без еды. Против него возбудили уголовное дело об оставлении в опасности, передает пресс-служба СУ СК по региону.