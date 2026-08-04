Reuters: США истощили в конфликте с Ираном запасы высокоточных ракет

США истощили запасы высокоточных ракет большой дальности в ходе пятимесячного конфликта с Ираном, пишет Reuters.
В первую очередь имеются в виду системы ATACMS и PrSM.
Агентство отмечает, что сложившаяся ситуация подрывает возможности США в гипотетических будущих конфликтах с другими странами.
В частности, речь идет о подрыве способности сдерживать Россию и Китай.
Каждая такая дальнобойная ракета стоит более миллиона долларов.
По словам источника, за время конфликта Пентагон истратил чуть менее половины глобальных запасов крылатых ракет Tomahawk.