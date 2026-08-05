Хегсет хочет нарастить военный бюджет США

Глава Пентагона Пит Хегсет попросил членов сената от Республиканской партии существенно расширить бюджетные ассигнования на военные нужды, сообщает издание Axios.

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В ходе конфиденциальной встречи он указал на критическое истощение арсеналов, стратегическое соперничество с Китаем в области искусственного интеллекта и возрастающие риски для безопасности по всему миру.

Параллельно администрация Трампа обдумывает принятие масштабного пакета мер после завершения выборов, который потенциально мог бы включить финансирование вооруженных сил, повышение лимита государственного долга и другие ключевые вопросы. При этом представители Демократической партии были исключены из списка приглашенных на закрытое заседание.