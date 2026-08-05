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Хегсет хочет нарастить военный бюджет США

Московский Комсомолец

Глава Пентагона Пит Хегсет попросил членов сената от Республиканской партии существенно расширить бюджетные ассигнования на военные нужды, сообщает издание Axios.

Хегсет хочет нарастить военный бюджет США
© Global Look Press

В ходе конфиденциальной встречи он указал на критическое истощение арсеналов, стратегическое соперничество с Китаем в области искусственного интеллекта и возрастающие риски для безопасности по всему миру.

Параллельно администрация Трампа обдумывает принятие масштабного пакета мер после завершения выборов, который потенциально мог бы включить финансирование вооруженных сил, повышение лимита государственного долга и другие ключевые вопросы. При этом представители Демократической партии были исключены из списка приглашенных на закрытое заседание.