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«Архангел спецназа»: ВСУ изменили тактику атак на регионы России

Газета.Ru

Украинские войска изменили тактику атак на регионы России. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Раскрыта особенность последней атаки украинских беспилотников на Россию
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Авторы поста обратили внимание на последнюю массированную атаку украинских вооруженных сил на Россию. По их словам, интенсивность ударов несколько снизилась, но беспилотники направлялись вглубь страны.

Канал уточнил, что в ночь на 3 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 131 дрон, а всего за сутки было ликвидировано не менее 376 БПЛА. В частности, днем 2 августа дроны пролетели над Башкирией, Пермским краем, Омской областью и Ханты-Мансийским автономным округом.

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В Минобороны РФ сообщили, что ночная атака продолжалась с 20:00 до 7:00 мск. Российские ПВО сбили дроны ВСУ над акваторией Черного моря, а также в Крыму и Краснодарском крае. Остальные беспилотники были ликвидированы в Смоленской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее СК возбудил дело о теракте в связи с атакой на склад во Владимирской области.