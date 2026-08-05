Удар Израиля по Ливану завершился трагедией

В результате авиаудара израильских вооружённых сил по населённому пункту Тибнин на юге Ливана погиб как минимум один человек. Ещё 11 получили ранения. Об этом сообщает ливанское информационное агентство NNA.

По данным источника, удар был нанесён по территории местного кладбища. Вследствие обстрела на этом участке возник пожар, который добавил сложностей спасательным службам.

Информации о дальнейших разрушениях не поступало.

Недавно эксперт заявил, что Турция, Египет и Катар вряд ли способны скорректировать агрессивные действия Тель-Авива.