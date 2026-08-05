«Четыре козыря»: чем Россия может отблагодарить КНДР

Северная Корея стремится получить четыре технологических козыря и ради них может оказать России масштабную поддержку. Об этом со ссылкой на данные аналитиков Telegram-канала «Военная хроника» пишет «Царьград».

Ранее агентство Reuters, сославшись на Главное управление разведки Украины, сообщило, что на территории Воронежской области может быть развернуто северокорейское ракетное подразделение. При этом, по информации ГУР, подразделение может быть оснащено шестью пусковыми установками и 120 баллистическими ракетами.

По мнению экспертов канала «Военная хроника», в КНДР в ответ могут рассчитывать на получение четырех технологических козырей.

«Гиперактивность КНДР продиктована стремлением получить от Москвы технологические дивиденды: экспертизу и решения в сфере ракетостроения, подводного флота, авиации и космических систем ДЗЗ/связи», - отметили они.

При этом Владимир Зеленский уже заявил о том, что Россия приступила к подготовке к приему 30 тысяч солдат из КНДР, пишет издание.

Напомним, что 26 апреля 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил помощь КНДР в разгроме украинских войск в Курской области. Президент России Владимир Путин также благодарил подразделения из Северной Кореи, отметив, что военные с честью и доблестью исполнили свой долг.