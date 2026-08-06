Отставка экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной оказалась неожиданной и вскрыла глубинные противоречия между украинскими дипломатами и президентом Владимиром Зеленским. Как отмечает немецкая газета Berliner Zeitung, показательным стал сам ход событий.

Всего за несколько дней до увольнения, 30 июля, Стефанишина на пресс-конференции в Вашингтоне публично опровергала слухи о своей отставке, заявляя, что Зеленский хочет, чтобы она осталась на своем посту.

По мнению издания, это решение может быть частью масштабной кадровой реорганизации украинской дипломатии, которая началась в середине июля — 14 числа Верховная Рада утвердила отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Стефанишина покинула пост на фоне усиливающегося внутреннего давления и кадровых перестановок, что создаёт впечатление о системной перестройке власти.

Ранее украинское издание «Страна.ua» подчеркнуло, что увольнение посла может быть связано с тем, что ей заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины.