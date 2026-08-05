В США забили тревогу из-за темпов выпуска российских ракет

Российские военные ежемесячно выпускают по целям на Украине больше ракет, чем создается снарядов для американских ЗРК Patriot, пишет обозреватель Марк Сантора в статье для The New York Times.

По его словам, конфликт на Украине перешел в небо — украинские операторы дронов наносят удары по целям на территории России, российские военные бьют ракетами и беспилотниками по военной инфраструктуре противника.

Обозреватель уточнил, что в июле ВС РФ выпустили как минимум 126 баллистических ракет — рекордный показатель за время конфликта.

В августе удары продолжились, отметил автор статьи. Так, 5 августа российские военные атаковали цели в Киеве с помощью 24 баллистических и 4 гиперзвуковых ракет. Ни одна из них, подчеркнул он, не была сбита.

Журналист констатировал, что американские промышленные площадки производят меньше перехватчиков для ЗРК Patriot, чем россияне выпускают ракет.