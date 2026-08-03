Очевидцы сняли последствия удара ракет П-800 "Оникс" по Черноморску

Портовая инфраструктура Черноморска в Одесской области подверглась очередному удару ВС России.

Как сообщают украинские мониторинговые каналы, были применены ракеты П-800 "Оникс". А очевидцы в соцсетях распространяют видео последствий атаки. Над разгрузочным терминалом поднимают огромные "грибы" взрывов.

По данным координатора подполья Сергея Лебедева, ракеты ударили "дуплетом" в районе пригородного поселка Новое Бугово. Затем последовал еще один взрыв, вероятно, повторная детонация. Пораженные цели пока не называются.

Сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса П-800 "Оникс" была разработана в СССР в конце 1970-х годов. Она предназначается для борьбы с надводными военно-морскими группировками и уничтожения наземной инфраструктурой в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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Ее носителями являются мобильные береговые комплексы "Бастион", которые уже не раз "давали жару" врагу в Одесской области. Есть "Ониксы" и в арсенале кораблей нескольких проектов. Максимальная скорость ракеты - 2,6 Маха. Масса боевой части - 300 килограммов. Изначальная дальность применения была ограничена 300 км, но после модернизации "Оникс-М" стал способен поражать цели на расстоянии до 800 км. Ракету продолжают совершенствовать и в наше время. Так в 2024 году стало известно об оснащении их новыми головками самонаведения, повышающими точность. Трудятся конструкторы и над тем, чтобы "Оникс" стал устойчив к воздействию украинских средств РЭБ.