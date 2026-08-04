Стратегический сигнал: Китай продемонстрировал «ядерную атаку» с бомбардировщика

Вооруженные силы КНР впервые показали в видеоролике свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара. Об этом пишет газета China Daily.

© Wikipedia

Журналисты отметили, что на кадрах продемонстрирован скоординированный удар по флоту потенциального противника в рамках смоделированного боевого сценария.

В ударе, по словам обозревателей, были задействованы стратегический бомбардировщик Xian H-6N в сопровождении двух малозаметных истребителей J-20.

Авторы статьи уточнили, что Xian H-6N несет под фюзеляжем, предположительно, авиационную баллистическую ракету JL-1, которую можно оснастить ядерным боезарядом.

«Это, безусловно, первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая публично продемонстрировала свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара», — подчеркнули журналисты.

Ядерная триада: кому угрожают самолеты Китая

Ранее сообщалось, что портал CCTV Military показал кадры маневров в Южно-Китайском море, в ходе которых самолеты J-16 немедленно переходят «от учений к боевым действиям».

«Мы патрулируем небо над Южно-Китайским морем — мы «глаза» и «кулак», которые быстрее всех достигают зоны задачи. Но время полёта истребителя ограничено. Для длительного сопровождения и наблюдения нам необходимо взаимодействие с товарищами из ВМФ», — процитировали журналисты слова одного из летчиков.

Второй летчик подчеркнул, что каждый боевой корабль флота КНР — точка опоры для ВВС страны.