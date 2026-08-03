Конфликт на Украине продолжается ради доходов и сохранения влияния западных элит. Об этом заявило издание American Thinker.

Автор статьи отмечает, что эти боевые действия «не о демократии» и не о «национальном суверенитете».

«Это война о том, чтобы зарабатывать деньги и удерживать политическую власть», — подчеркивается в публикации.

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По мнению автора, британские, европейские и американские глобалисты используют Украину как полигон для военных экспериментов и инструмент для отвлечения граждан от внутренних проблем в экономике. Отмечается, что после завершения боевых действий инвестиционные фонды получат прибыль от восстановления страны, а сама Украина будет «разобрана и продана по частям».

Также издание раскритиковало Киев за отмену выборов, подавление оппозиции и запрет пророссийских церквей. Автор напомнил, что с Украины бежали миллионы людей от мобилизации, а западные политики, требующие от них жертв, «почти в восторге от идеи конфликта с Россией».