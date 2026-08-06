Экипаж авианосца Abraham Lincoln жалуется на нехватку еды и плесень

Экипаж американского авианосца USS Abraham Lincoln, который несет дежурство в Аравийском море и участвует в войне США с Ираном, столкнулся, по словам близких военнослужащих, с антисанитарией и нехваткой продовольствия. Об этом близкие моряков и морских пехотинцев рассказали телеканалу MS NOW.

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"Плесень в душевых. Нехватка еды. У военных заканчиваются зубная паста, дезодорант и мыло. Семьи моряков и морских пехотинцев на борту авианосца USS Abraham Lincoln бьют тревогу: их близкие настолько истощены, что боятся, что это может привести к смертельным ошибкам", — передает вещатель.

Также, по их словам, часть туалетов и душевых на корабле периодически не работает, горячая вода есть не всегда, а прачечные простаивают неделями. По данным телеканала, обычно походы авианосцев продолжаются около семи месяцев. Abraham Lincoln находится в море уже девятый месяц, пять последних месяцев экипаж участвует в операции против Ирана.

По словам близких моряков, поход на Ближний Восток "неожиданно затянулся", в то время как президент США Дональд Трамп "продолжает расширять свою военную кампанию без видимого конца". Телеканал напомнил о появлении в апреле сделанных экипажем Abraham Lincoln фотографий скромных порций еды, которую они называли несъедобной.

Министр обороны США Пит Хегсет назвал сообщения о проблемах с питанием "фейковыми новостями", а начальник военно-морских операций адмирал Даррил Коудл отрицал нехватку продовольствия и заявлял, что часть снимков была сделана на берегу, а не на кораблях. Однако собеседники MS NOW заверили, что фотографии с Abraham Lincoln подлинные и что они по-прежнему обеспокоены питанием своих близких.

Служба на износ

Собеседники MS NOW утверждают, что большинство членов личного состава работают изнурительно длинные смены, а на некоторых должностях военнослужащие и вовсе работают практически без выходных. "Экипаж "Линкольна" имел всего два дня отдыха вне авианосца с тех пор, как тот покинул свой домашний порт Сан‑Диего в ноябре.

Корабль ненадолго заходил в Гуам в декабре, а затем не делал ни одной остановки до 7 июля, когда он кратко вошел в порт Омана после 208 непрерывных дней в море — современного рекорда для американского авианосца", — пишет канал. Ветеран Военно-морских сил (ВМС) США Бретт Сноу, чей сын служит на Abraham Lincoln, указал, что авианосцы и в мирное время являются крайне опасным местом для работы. Теперь же, "выжимая людей день за днем без передышки", командование создает среду, которая может привести к несчастным случаям и авариям.

Мачеха другого моряка Бонни Йорк добавила: "Моральное состояние [экипажа] плохое. Судя по всему, корабельный врач или психолог сказал, что им нужно скоро зайти в порт, иначе люди начнут, ну, сходить с ума". Затяжное дежурство изматывает не только команду, но и сам корабль. Отец одного из моряков, сам являющийся ветераном, рассказал, что на полетной палубе авианосца образовались дыры. Официальный представитель пятого флота ВМС США коммандер Джозеф Хонтц признал, что за последние восемь месяцев палуба авианосца выдержала более 10 тысяч вылетов самолетов. Однако, по его словам, никаких дыр там нет, а экипаж устранял последствия износа по мере необходимости. Говоря о состоянии личного состава, Хонтц указал, что у моряков есть возможность заниматься спортом в оборудованном зале, обращаться к психологам, а также общаться с близкими через интернет, когда это позволяет тактическая обстановка. Представитель пятого флота признал, что моряки "кратковременно испытывали нехватку отдельных видов снабжения", однако, утверждает он, сейчас корабль имеет достаточные запасы продовольствия и снаряжения. Он не стал отрицать и факт возникновения на борту проблем с водой, однако назвал это единичными случаями и указал, что моряки на борту сами отвечают за уборку своих санузлов. Собеседники MS NOW не согласны с утверждениями о том, что проблемы со снабжением корабля удалось устранить.

"Вы можете давить на этих людей, но убедитесь, что у них есть все необходимое. Они не могут сами обеспечить себе все это. Они застряли. Вы фактически бросили их там, и говорите: "Ну, справляйтесь сами", — заявила Йорк.

Авианосец в войне с Ираном

USS Abraham Lincoln вошел в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) 26 января, а в феврале заступил на дежурство в Аравийском море примерно в 700 км от побережья Омана.

Авианосец служит флагманом ударной группы, которая на пике включала девять кораблей, и одной из основных платформ для нанесения ударов по Ирану. Корабельная команда вместе с авиакрылом насчитывает около 5680 человек, а в состав авиакрыла входят более 65 самолетов и вертолетов. 28 февраля и 13 марта командование ВМС Ирана заявило о нанесении нескольких ударов по борту Abraham Lincoln, в результате чего, по их словам, авианосец оказался частично выведен из строя.

Однако в CENTCOM эту информацию опровергали, публикуя фотографии неповрежденного корабля.