В России раскрыли потери ВСУ с начала СВО

Потери ВСУ в ходе конфликта с Россией могут достигать до миллиона человек. Об этом News.ru заявил военный эксперт Владислав Шурыгин на основе анализа открытых источников.

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По его словам, на двух раненых украинских военных приходится одна безвозвратная потеря. Согласно данным эксперта, таким образом потери ВСУ составляют около 800 тысяч человек. При этом цифра может достичь миллиона, если учитывать пропавших без вести, уточнил Шурыгин.

«Они либо разорваны взрывом, и их крайне сложно опознать, либо гниют где-нибудь в лесопосадках, где их еще никто не нашел. И, кстати, не ищет. Ведь если боец пропал без вести, значит компенсацию родственникам можно не платить», — сказал он.

В конце июля Зеленский заявил, что в ходе конфликта с Россией ВСУ безвозвратно потеряли якобы 50 тысяч военных, а еще 400 тысяч считаются раненными. Он подчеркнул, что также есть большое количество пропавших без вести.

После этого подполковник запаса Олег Иванников заявил, что сокрытие реальных потерь ВСУ связано с опасением украинских властей потерять поддержку населения.

Ранее заявление Зеленского о потерях ВСУ назвали брехней.