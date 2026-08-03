Около 1,6 тыс. датских военнослужащих по призыву приступили к службе, передает Reuters.

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Агентство уточняет, что королевство намерено увеличить обороноспособность на фоне постоянных угроз президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США и конфликта России и Украины. В 2024 году власти объявили о планах увеличить срок службы в армии с четырех до 11 месяцев, число призывников — с 5 тыс. до 7,5 тыс. и начать призывать женщин. Кроме того, в этом месяце королевство впервые направит роту более чем в 100 солдат в Гренландию. Призывники будут в течение 30 дней учиться там у профессиональных военных.

В материале уточняется, что новобранцы в течение пяти месяцев получат базовую подготовку, затем последуют шесть месяцев оперативной службы. Датские ВС также добавили новое направление призыва, связанное с БПЛА.

На прошлой неделе американский лидер сообщил, что Гренландия может перейти под контроль США до конца его президентского срока в январе 2029 года. По словам политика, остров имеет большое значение для страны. На этом фоне пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает Гренландию территорией Дании.