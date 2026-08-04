Тихоокеанский флот начал масштабные учения на Дальнем Востоке

Масштабные маневры Тихоокеанского флота охватили акватории дальневосточных морей, к маневрам по защите морских рубежей привлекли свыше 13 тыс. военнослужащих, десятки боевых кораблей и авиацию.

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Тренировки по защите дальневосточных рубежей стартовали в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана, сообщает Минобороны в Max-канале.

В маневрах задействованы около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Воздушную поддержку оказывают порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации.

Главной задачей учения стала проверка готовности руководящего состава к управлению группировками сил и решению нестандартных оперативных задач.

Военнослужащие на практике отработают комплексное применение высокоточного оружия и современных образцов военной техники.

Учения Тихоокеанского флота проходят в тесном взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские и индонезийские моряки завершили совместные учения в Японском море. Россия и Китай начали вместе патрулировать Азиатско-Тихоокеанский регион. Экипажи боевых кораблей России и Китая обменялись опытом в ходе берегового этапа маневров учения «Морское взаимодействие-2026».