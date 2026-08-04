Япония видела угрозу в сотрудничестве России и Китая

Минобороны Японии видит угрозу в сотрудничестве РФ и Китая в военной сфере
Аналитики Минобороны Японии заявляют об активизации сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в военной сфере, в чем видят угрозу безопасности. Такие оценки содержатся в ежегодном докладе Министерства обороны Японии "Белая книга", который был принят сегодня.
Так, касательно России авторы доклада обратили внимание на то, что, по их мнению, "российские военные продолжают активную военную деятельность вблизи Японии, демонстрируя тенденцию к размещению новейшей военной техники на Дальнем Востоке".
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В разделе, посвященном Китаю, также отмечается "укрепление сотрудничества с Россией, в том числе в военной сфере". Говоря о совместных пролетах российских и китайских самолетов, а также проходах их кораблей "в окрестностях Японии", аналитики японского ведомства высказали мнение, что "подобные неоднократные совместные действия явно направлены на демонстрацию [силы] в отношении Японии и представляют серьезную угрозу безопасности Японии".
Кроме того, авторы доклада заявляют о том, что "Россия разрабатывает и развертывает различные новые виды вооружений". Аналитики японского ведомства также утверждают, что Россия "продолжает военную деятельность" на юге Курил.
Ежегодный доклад Минобороны Японии "Белая книга" представляет обзор ситуации в области безопасности за прошедший финансовый год.