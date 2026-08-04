Япония видела угрозу в сотрудничестве России и Китая

Аналитики Минобороны Японии заявляют об активизации сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе в военной сфере, в чем видят угрозу безопасности. Такие оценки содержатся в ежегодном докладе Министерства обороны Японии "Белая книга", который был принят сегодня.

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Так, касательно России авторы доклада обратили внимание на то, что, по их мнению, "российские военные продолжают активную военную деятельность вблизи Японии, демонстрируя тенденцию к размещению новейшей военной техники на Дальнем Востоке".

"Военная активность России в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, в сочетании со стратегическим партнерством с Китаем, представляет собой серьезную угрозу безопасности", - полагают они.

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В разделе, посвященном Китаю, также отмечается "укрепление сотрудничества с Россией, в том числе в военной сфере". Говоря о совместных пролетах российских и китайских самолетов, а также проходах их кораблей "в окрестностях Японии", аналитики японского ведомства высказали мнение, что "подобные неоднократные совместные действия явно направлены на демонстрацию [силы] в отношении Японии и представляют серьезную угрозу безопасности Японии".

Кроме того, авторы доклада заявляют о том, что "Россия разрабатывает и развертывает различные новые виды вооружений". Аналитики японского ведомства также утверждают, что Россия "продолжает военную деятельность" на юге Курил.

Ежегодный доклад Минобороны Японии "Белая книга" представляет обзор ситуации в области безопасности за прошедший финансовый год.