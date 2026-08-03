ВСУ нанесли удар по школе в Запорожской области

Украинские военные атаковали беспилотником образовательное учреждение в селе Водяное Каменско-Днепровского района Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

В результате удара повреждены фасад и остекление оконных проемов. Жертв и пострадавших нет, поскольку на момент атаки в здании и на прилегающей территории никого не было. На месте работают аварийные и экстренные службы. Специалисты занимаются устранением последствий инцидента.

«В селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа зафиксирована атака БпЛА противника по средней общеобразовательной школе», написал — заявил Балицкий.

Ранее СМИ сообщили, что число жертв в результате падения обломков беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до шести человек. Уточнялось, что трое из шести погибших — дети. Пострадавшими числятся 40 человек. Из них 17 госпитализированы в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

До этого стало известно, что российские военные установили контроль над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка в Харьковской области. Населенные пункты заняли подразделения группировки «Север» в ходе активных боевых действий.