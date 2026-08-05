NBC: США готовят новую ядерную стратегию на случай войны с Россией или Китаем
Министерство войны США разрабатывает обновленную ядерную стратегию, в которой ключевая роль отводится тактическому оружию малой дальности. Курирует эту работу глава политического управления Пентагона Элбридж Колби. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленный источник.
Предполагается, что новая стратегия будет ориентирована на сценарии потенциальных конфликтов с Россией или Китаем. Цель американского оборонного ведомства — усилить систему сдерживания и исключить возможность использования ядерного оружия оппонентами.
Для реализации этих задач планируется предоставить президенту дополнительные возможности в сфере ядерного контроля, обеспечив его «реалистичными и надежными вариантами» действий. Ожидается, что Колби представит основные положения новой программы на закрытой встречи с военным руководством.
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При этом инициатива вызвала вопросы у ряда американских законодателей. Они считают, что ставка исключительно на тактическое оружие малой дальности может быть нецелесообразной и в некоторых ситуациях способна негативно отразиться на уровне боевой готовности ядерных сил США, говорится в материале.
Весной США и их союзники провели совместные военные учения по противодействию российскому ядерному оружию в космосе.