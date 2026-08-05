США готовят новую ядерную стратегию на случай войны с Россией или Китаем

Министерство войны США разрабатывает обновленную ядерную стратегию, в которой ключевая роль отводится тактическому оружию малой дальности. Курирует эту работу глава политического управления Пентагона Элбридж Колби. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленный источник.

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Предполагается, что новая стратегия будет ориентирована на сценарии потенциальных конфликтов с Россией или Китаем. Цель американского оборонного ведомства — усилить систему сдерживания и исключить возможность использования ядерного оружия оппонентами.

Для реализации этих задач планируется предоставить президенту дополнительные возможности в сфере ядерного контроля, обеспечив его «реалистичными и надежными вариантами» действий. Ожидается, что Колби представит основные положения новой программы на закрытой встречи с военным руководством.

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При этом инициатива вызвала вопросы у ряда американских законодателей. Они считают, что ставка исключительно на тактическое оружие малой дальности может быть нецелесообразной и в некоторых ситуациях способна негативно отразиться на уровне боевой готовности ядерных сил США, говорится в материале.

Весной США и их союзники провели совместные военные учения по противодействию российскому ядерному оружию в космосе.