Численность ВС РФ увеличили на 27 тыс. для отдельных подразделений

Штатная численность ВС РФ увеличена на 27 тыс. человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Изменения боевого состава и численности Вооруженных сил Российской Федерации, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. При этом специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками. В этой связи увеличена штатная численность ВС РФ на 27 тысяч человек для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений, что позволит повысить результативность и эффективность работы военно-строительного комплекса", - говорится в сообщении.

Формируемые подразделения будут возводить приоритетные и стратегические объекты на всей территории РФ.