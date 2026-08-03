«Контрнаступ» ВСУ: готовит ли Украина масштабное нападение

ВСУ скорее всего не готовят крупное контрнаступление, однако локальные атаки и попытки найти слабые места сохранятся. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Алексей Живов.

По его словам, на отдельных участках фронта, в том числе на ореховском и запорожском направлениях, ВСУ действительно пытаются наступать. Однако признаков подготовки к большому контрнаступлению пока не видно: для этого, по его мнению, у украинских недостаточно сил и средств.

По наблюдениям Живова, на большей части линии боевого соприкосновения преимущество по живой силе и технике остается за ВС РФ. В таких условиях любое масштабное наступление украинской армии обернулось бы потерями личного состава без заметного результата.

Эксперт допускает, что Киев может попробовать локально активизировать боевые действия и использовать современные цифровые системы управления боем. Вместе с тем он усомнился, что такие действия принесут серьезный успех, поскольку ВС РФ тоже эффективно используют БПЛА и могут срывать с их помощью любые механизированные атаки.

Живов также заявил, что не видит особого смысла в возможных ударах по позициям ВС РФ в сентябре, в том числе в период выборов. Он считает, что больший политический эффект наносят теракты и удары беспилотниками по регионам. Политолог напомнил, что в конфликте нельзя исключать никакого развития событий, но подчеркнул, что широкомасштабное наступление выглядит маловероятным.