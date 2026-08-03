В Китае припомнили России отказ делиться секретными технологиями

Китайское издание Baijiahao заявили, что Россия отказывает Китаю в предоставлении доступа к своим оборонным технологиям. Как сообщает «АБН24», авторы заявили, что Москва не делится с Пекином своими наработками в стратегических бомбардировщиках и подводном флоте.

В частности, в издании указывается, что Россия не делится секретами своих самолетов Ту-160, способных развивать скорость до 2,1 Маха. Пекин неоднократно хотел начать переговоры об их закупке, но сталкивался с отказом Москвы. Эксперты признают, что КНР не в состоянии создать подобный самолет — сконструировать силовые установки НК-32 с нуля инженеры пока не могут.

Другой болезненной точкой является подводный флот. Весной 2025 года в РФ спустили на воду новейшую атомную подлодку проекта «Ясень-М» — «Пермь». Субмарина станет первым в мире носителем гиперзвукового оружия. Удивляет китайцев и особая методика двойного прессования титанового сплава для корпуса — технология досталась России в наследство от СССР и продолжает активно модернизироваться. В Пекине очень хотели бы получить доступ к данной методике, но Москва не намерена раскрывать секреты даже партнерам.

Вместе с тем авторы считают, что отказ делиться технологиями продиктован не якобы имеющимися сложностями в отношениях между странами, а исключительно стратегическими соображениями.