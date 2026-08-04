Стало известно о тайных военных учениях США и Тайваня

Военные Тайваня и США проводят совместные учения, информация о которых долгое время скрывалась от общественности. Об этом со ссылкой на заявление главы тайваньского оборонного ведомства Гу Веллингтона пишет The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что заявление главы Минобороны Тайваня было сделано «небольшой группе журналистов» и стало «редким признанием секретной роли» США в укреплении обороноспособности острова.

«Военное сотрудничество Тайваня с США гораздо теснее, чем вы можете себе представить. Общественность видит только продажи оружия, но на самом деле сотрудничество является многогранным и включает гораздо больше», - заявил Веллингтон Ку.

Он также заметил, что тайваньские военные получили «огромный практический боевой опыт от США».

Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. США, декларируя приверженность политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять оружие на остров. В частности, Вашингтон одобрил продажу оружия на сумму $11 млрд, что вызвало осуждение со стороны Пекина.