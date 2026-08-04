Стало известно о тайных военных учениях США и Тайваня
Военные Тайваня и США проводят совместные учения, информация о которых долгое время скрывалась от общественности. Об этом со ссылкой на заявление главы тайваньского оборонного ведомства Гу Веллингтона пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что заявление главы Минобороны Тайваня было сделано «небольшой группе журналистов» и стало «редким признанием секретной роли» США в укреплении обороноспособности острова.
«Военное сотрудничество Тайваня с США гораздо теснее, чем вы можете себе представить. Общественность видит только продажи оружия, но на самом деле сотрудничество является многогранным и включает гораздо больше», - заявил Веллингтон Ку.
Он также заметил, что тайваньские военные получили «огромный практический боевой опыт от США».
Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. США, декларируя приверженность политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять оружие на остров. В частности, Вашингтон одобрил продажу оружия на сумму $11 млрд, что вызвало осуждение со стороны Пекина.