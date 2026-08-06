Трафик в Ормузе: CNN сообщила о проходе десятка судов за день

За последние сутки через Ормузский пролив прошли как минимум 10 коммерческих судов. Данные портала отслеживания морского трафика MarineTraffic приводит телекомпания CNN.

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Согласно имеющейся информации, семь грузовых судов проследовали в акваторию Персидского залива, еще три направились в Оманский залив. Помимо этого, как уточняет телеканал, за тот же период минимум 19 торговых судов пересекли Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи информировал о том, что Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив.