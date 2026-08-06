Трафик в Ормузе: CNN сообщила о проходе десятка судов за день
За последние сутки через Ормузский пролив прошли как минимум 10 коммерческих судов. Данные портала отслеживания морского трафика MarineTraffic приводит телекомпания CNN.
Согласно имеющейся информации, семь грузовых судов проследовали в акваторию Персидского залива, еще три направились в Оманский залив. Помимо этого, как уточняет телеканал, за тот же период минимум 19 торговых судов пересекли Баб-эль-Мандебский пролив.
Ранее представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи информировал о том, что Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив.