США потратили почти весь запас высокоточных ракет на операцию в Иране

США израсходовали практически все запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM в ходе военной операции против Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По информации инсайдера, речь идет о вооружении армии США класса "земля-земля". Как отмечают аналитики, одна такая ракета стоит более миллиона долларов. Кроме того, по словам еще одного источника, Пентагон за время конфликта также истратил чуть менее половины глобальных запасов крылатых ракет Tomahawk.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля 2026 года. США и Израиль нанесли удары по иранским целям. Исламская Республика ответила симметрично

Весной стороны достигли соглашений. В июне Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве. Однако в начале июля военные действия возобновились, и стороны объявили о прекращении выполнения договора.

В ночь на 30 июля армия США провела очередную серию воздушных ударов по Ирану в ответ на иранские атаки на американские силы на Ближнем Востоке. Позднее глава Штатов Дональд Трамп объявил, что решил отменить запланированные мощные удары по республике в свете возможного достижения мирного соглашения.

СМИ писали, что это решение было принято после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи согласился на компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению навигации через Ормузский пролив.