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Китай продемонстрировал ядерную «дубину»

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Китая впервые смоделировали нанесение авиационного ядерного удара, продемонстрировав возможности воздушного элемента ядерной триады страны. Об этом пишет газета China Daily.

Китай продемонстрировал ядерную «дубину»
© Global Look Press

По данным издания, в опубликованном военными видеоролике стратегический бомбардировщик Xian H-6N в сопровождении двух истребителей J-20 несет авиационную баллистическую ракету JL-1.

«Народно-освободительная армия Китая впервые публично продемонстрировала свой потенциал нанесения ядерного удара с воздуха — последний элемент своей ядерной триады», — отмечает издание.

Также в ролике можно увидеть мобильную противокорабельную баллистическую ракетную систему DF-21D, корабельную гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-20 и воздушную сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-12, отметили журналисты.

При этом издание напомнило, что баллистическая ракета большой дальности JL-1, способная нести ядерный заряд, впервые была представлена публике на масштабном параде в Пекине в сентябре 2025 года. А ее название расшифровывается как «шокирующий удар грома».

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что ядерный арсенал США опасно устарел и слишком мал, чтобы противостоять растущим глобальным угрозам. Они рекомендовали президенту США Дональду Трампу почти утроить количество развернутых боеголовок к 2050 году. По данным Пентагона, Китай ежегодно создает сто новых единиц ядерного оружия и к середине 2030-х годов может достичь стратегического паритета с США.