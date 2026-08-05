Китай продемонстрировал ядерную «дубину»

Вооруженные силы Китая впервые смоделировали нанесение авиационного ядерного удара, продемонстрировав возможности воздушного элемента ядерной триады страны. Об этом пишет газета China Daily.

По данным издания, в опубликованном военными видеоролике стратегический бомбардировщик Xian H-6N в сопровождении двух истребителей J-20 несет авиационную баллистическую ракету JL-1.

«Народно-освободительная армия Китая впервые публично продемонстрировала свой потенциал нанесения ядерного удара с воздуха — последний элемент своей ядерной триады», — отмечает издание.

Также в ролике можно увидеть мобильную противокорабельную баллистическую ракетную систему DF-21D, корабельную гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-20 и воздушную сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-12, отметили журналисты.

При этом издание напомнило, что баллистическая ракета большой дальности JL-1, способная нести ядерный заряд, впервые была представлена публике на масштабном параде в Пекине в сентябре 2025 года. А ее название расшифровывается как «шокирующий удар грома».

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что ядерный арсенал США опасно устарел и слишком мал, чтобы противостоять растущим глобальным угрозам. Они рекомендовали президенту США Дональду Трампу почти утроить количество развернутых боеголовок к 2050 году. По данным Пентагона, Китай ежегодно создает сто новых единиц ядерного оружия и к середине 2030-х годов может достичь стратегического паритета с США.