Эксперт: США экономят ракеты ПВО из-за нехватки запасов

Военный аналитик Юрий Кнутов в комментарии aif.ru заявил, что нехватка ракет для систем противовоздушной обороны сдерживает США от эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее CNN и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что после пяти месяцев противостояния с Ираном запасы американских ракет THAAD, Patriot, Tomahawk и другого высокоточного оружия значительно сократились.

По мнению Кнутова, у США еще остаются запасы высокоточного оружия, а европейские арсеналы позволяют нанести удар. Однако, как подчеркнул эксперт, основная проблема — способность перехватывать ответные удары. Вашингтон уже не может обеспечивать интенсивное отражение атак, хотя Иран сохраняет тактику ответных действий.

Кнутов добавил, что США не признают проблему публично, но именно дефицит ракет ПВО, наряду с давлением арабских стран, не позволяет им идти на дальнейшую эскалацию. При этом, по его словам, заявления Вашингтона о достаточности сил для решения проблем с Ираном не соответствуют реальности.