Пентагон подписал соглашения для расширения производства ракет Patriot и THAAD

Пентагон заявил о подписании рамочных соглашений с Northrop Grumman и Lockheed Martin для кратного увеличения производства ракет-перехватчиков Patriot и THAAD. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о расширении выпуска критически важных компонентов. Отмечается, что договоренности играют ключевую роль в обеспечении долгосрочных гарантий спроса для основных поставщиков, что позволит повысить объемы выпуск PAC-3 для Patriot в три раза, а THAAD — в четыре раза.

Министерство войны подчеркивает, что в рамках соглашений будет обеспечено значительное увеличение производственных мощностей по программе модернизации ракетного сегмента. Кроме того, предусмотрено создание второго источника поставок твердотопливных двигателей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не уверен в том, предоставят ли Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Эти слова прозвучали всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Владимир Зеленский утверждал, что Трамп уже якобы дал согласие на передачу технологий.