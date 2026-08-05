Семьи военных США возмутились службой на авианосце, развернутом около Ирана

Семьи американских моряков пожаловались на условия службы на авианосце Военно-морских сил Соединенных Штатов «Авраам Линкольн», который сейчас находится на Ближнем Востоке. Интервью с родственниками солдат провел телеканал MS NOW.

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По словам близких американских бойцов, на «Линкольне» недостаточно нормальной еды и уже появилась плесень в душевых. К тому же корабль находится в море уже почти год, что может негативно сказаться на состоянии солдат на его борту.

— Семьи моряков и военнослужащих... опасаются, что сильная усталость их близких может привести к смертельно опасным ошибкам, поскольку авианосец вступил в девятый месяц нахождения в море и пятый месяц подряд проводит боевые операции против Ирана, — говорится в материале.

Телеканал также отметил, что, со слов родственников, сейчас невозможно даже примерно понять, когда их близкие смогут вернуться домой. Стандартный срок развертывания такого судна составляет семь месяцев, и недавно его продлили уже во второй раз.

— Большинство моряков работают изнурительно долгие смены, а в зависимости от специальности некоторые из них крайне редко получают выходной, — сообщает MS NOW.

О том, что на авианосцах армии Соединенных Штатов USS «Триполи» и USS «Авраам Линкольн», которые сейчас располагаются на Ближнем Востоке, заканчивается продовольствие, СМИ писали еще в апреле. Причем семьи никак не могут помочь своим родственникам на борту — авианосцы находятся в полной боевой готовности, и передать посылки на их борт не представляется возможным. Сейчас почтовые военные индексы этих кораблей «разбросаны» по всему Ближнему Востоку, а передача посылок приостановлена. Помимо проблем с едой, «Триполи» и «Линкольн» столкнулись с нехваткой средств личной гигиены.

Причем флагманы, по утверждениям Ирана, неоднократно подвергались обстрелам. 25 марта иранские военные сообщили о ракетном ударе по «Линкольну». К тому моменту это был уже третий раз, когда Тегеран утверждал, что атаковал этот корабль. Первый раз был 1 марта. Тогда Корпус стражей исламской революции сообщил, что авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Второй раз произошел через четыре дня.

«Авраам Линкольн» и «Триполи» — одни из самых больших военных кораблей в мире. Их длина составляет около 333 и 257 метров соответственно, на каждом — от 3,5 до 5,7 тысячи человек экипажа.