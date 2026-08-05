Происхождение не установлено: у берегов Турции нашли безэкипажный катер

Безэкипажный катер неустановленного происхождения прибило к берегу турецкой провинции Сакарья, передает телеканал Habertürk.

По данным телеканала, жители деревни Денизкей в 15:45 (время совпадает с московским) сообщили о подозрительном объекте на пляже.

Специалисты, прибывшие в деревню, установили, что речь идет о безэкипажном катере без взрывчатки. Аппарат передали саперам для последующей ликвидации.

Ранее сообщалось, что 30 сентября 2025 года рыбаки обнаружили у берегов турецкой провинции Трабзон безэкипажный катер, на борту которого находилось 300 кг взрывчатки.

Военные эксперты отмечали тогда, что объект напоминает морские дроны-камикадзе Wasp и Snapper, предоставленные Украине Великобританией.

21 марта 2026 года на побережье Черного моря в Турции был обнаружен безэкипажный катер неизвестной принадлежности. Саперы осмотрели объект и ликвидировали его.