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Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя
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Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя 

Lenta.ru + ещё 31 1 час назад
Фото: Reuters
Автор комиксов Marvel Стэн Ли вместе с дочерью Джей Си создал нового супергероя перед своей смертью. Об этом Джей Си рассказала порталу TMZ.
«Я упрашивала его сделать персонажа вместе со мной всю мою жизнь. Мы работали над героем по имени Человек-грязь (Dirt Man)», — призналась женщина.
По ее словам, Ли помог ей развить историю персонажа, и последние правки писатель предложил накануне смерти.
Подробности о новом герое держатся в секрете, однако Джей Си намерена развивать этот проект в надежде, что когда-нибудь по нему снимут фильм.
Последним персонажем, которого Стэн Ли представил публике перед смертью, стала «Сокровище» (Jewel), китайская поп-певица, обладающая суперсилами. Она получила сверхспособности после таинственного инцидента с зачарованным браслетом своей бабушки. Прототипом героини стала китайская певица G. E. M., пишет The Star.
Стэн Ли скончался 12 ноября. Ему было 95 лет. За свою карьеру писатель создал таких супергероев, как Человек-паук, Халк, Железный человек, а также членов Людей Икс и Фантастической четверки.
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