Новые подробности о GTA 6 будут раскрыты на следующей неделе

Студия Rockstar Games, отвечающая за разработку следующей части популярной серии игр Grand Theft Auto (GTA), может показать первые скриншоты проекта и дизайн упаковки уже в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает издание GizmoChina.

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Согласно информации от информаторов, студия планирует выпуск новых материалов, которые могут быть представлены уже на следующей неделе.

Недавние изменения в API Rockstar Games вызвали большой интерес среди фанатов франшизы. Они тщательно отслеживают любые изменения в коде, и недавно один из ботов в X (Twitter) обнаружил четыре новых ссылки, которые в настоящее время ведут на страницу с ошибкой 404. Это подтверждает, что контент еще не загружен, но уже готовится к публикации.

Кроме того, компания Rockstar начала очистку своих социальных сетей, что раньше уже предваряло анонс первого трейлера GTA 6. Все эти события совпадают с грядущим совещанием по доходам материнской компании Take-Two, назначенным на 16 мая, что может указывать на скорый анонс.

Официальный релиз игры запланирован на 2025 год.

Ранее в сети появилась информация о производительности Nintendo Switch 2.