Анонсирована обновленная консоль Asus ROG Ally X

Компания Asus анонсировала обновленную версию портативной игровой консоли ROG Ally X. Об этом сообщает The Verge.

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ROG Ally X — это улучшенная версия оригинальной консоли, а не новое поколение. Устройство оснащено восьмиядерным процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, как и предшественник. Однако емкость аккумулятора была увеличена, что значительно улучшает время автономной работы.

В ROG Ally X также был увеличен объем оперативной памяти, но точные параметры не раскрываются. В предыдущей версии ОЗУ было на 16 ГБ. Кроме того, консоль поддерживает установку SSD-накопителей.

Разработчики обещают исправить одну из самых критикуемых проблем прошлой модели и переработать конструкцию слота для SD-карт. Это должно решить проблему выхода из строя карт памяти.

ROG Ally X сохранит размер экрана 7 дюймов с частотой обновления от 48 до 120 Гц. Консоль будет представлена в черном цвете и получит изменения в элементах управления. Также в новинке обновят фирменное ПО, которое также станет доступно и для модели ROG Ally 2023 года.

Официальная презентация ROG Ally X запланирована на 2 июня.