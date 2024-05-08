Ролевой экшен Last Epoch получил дорожную карту на четыре обновления вперед

Ролевой экшен Last Epoch получил дорожную карту на четыре обновления вперёд
Разработчики из Eleventh Hour Games поделились дорожной картой обновлений Last Epoch. Напомним, что ролевой экшен вышел из раннего доступа 21 февраля. Однако игру будут обновлять и в дальнейшем — пока у авторов есть планы на четыре грядущих патча и долгосрочные цели.
Каждый из пунктов в плане — лишь одно из множества запланированных изменений версии. Обновление 1.1 предположительно выйдет в июне, привнеся новых сверхсложных боссов, новую механику уклонения от удара и случайные встречи с более опасными версиями стандартных врагов.
Патч 1.2 должен разнообразить контент после прохождения: в эндгейме появятся события, связанные с Первобытной охотой. Также в Древней Эпохе ожидается новая сюжетная глава, а ещё появятся очередные первобытные уникальные предметы. В обновлении 1.3. расширят функции монолита судьбы, также введя территории с процедурной генерацией.
В патче 1.4 появятся новые боссы для эндгейма и возможность воспользоваться трансмогрификацией (сменить внешний вид снаряжения без изменения характеристик). По мере выхода обновлений разработчики собираются обновлять дорожную карту с учётом пожеланий игроков. Ещё одна важная цель — перенести абсолютно весь контент в автономный режим.