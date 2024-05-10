Медведев: ответ за удары западными ракетами по РФ "полетит не только на Киев"

Страны Запада, предоставляя Украине оружие для ударов по России, должны понимать, что ответ "полетит не только в Киев". На это указал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и отметил, что процесс отрабатывается сейчас на ракетных учениях.

"[Направленные на РФ ракеты] Storm Shadow / SCALP-EG управляются не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом", - написал Медведев.

Зампред СБ РФ добавил, что "отработка ответа на такие атаки - цель запланированных учений", которые проходят сейчас на юге России.