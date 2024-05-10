$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Медведев заявил, что ответ за удары западными ракетами по РФ "полетит не только на Киев"

Страны Запада, предоставляя Украине оружие для ударов по России, должны понимать, что ответ "полетит не только в Киев". На это указал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и отметил, что процесс отрабатывается сейчас на ракетных учениях.

Медведев: ответ за удары западными ракетами по РФ "полетит не только на Киев"
© РИА Новости
"[Направленные на РФ ракеты] Storm Shadow / SCALP-EG управляются не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом", - написал Медведев.

Зампред СБ РФ добавил, что "отработка ответа на такие атаки - цель запланированных учений", которые проходят сейчас на юге России.

Военные новости
Дмитрий Медведев
Сбербанк России
Совет безопасности РФ
Мнения
Киев
Украина