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Раскрыты подробности кадровых перестановок в правительстве России

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сохранит пост в новом составе правительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их словам, пост сохранит и министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Отмечается, что утверждение состава будущего правительства пройдет после рассмотрения Госдумой назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра на пленарном заседании 10 мая.

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Мишустин предложит президенту состав будущего правительства и подаст этот список в Думу, которая соберется на утверждение министров.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил выбор кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра. По мнению главы государства, правительство при Мишустине сделало многое за предыдущие годы, при том что условия для реализации деятельности были трудными.

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