Авторы инди-игр не оценили неожиданный выход Hades 2 в раннем доступе

Рогалик Hades II неожиданно вышел в раннем доступе 6 мая и сразу же заслужил крайне положительные оценки. Однако для некоторых независимых разработчиков такой стремительный релиз ожидаемой игры помешал собственным планам.

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Например, один из создателей хоррора Crow Country в духе классики времён первой PlayStation иронично пошутил, что разработчики выбрали «тихую» неделю для запуска. Релиз игры состоится уже завтра, 9 мая, из-за чего проект малоизвестной студии SFB Games может затеряться среди новостей о Hades 2.

Приключение Mythwrecked: Ambrosia Island выйдет только в 3 квартале этого года, но его креативный директор подтвердил: студия Polygon Treehouse готова поддержать всех независимых разработчиков, чьи игры выходят в тени Hades 2. Но многие в индустрии относятся к ситуации гораздо проще.

Издатель Devolver Digital пошутил, что неожиданный релиз Hades 2 заставил «прервать совещание» в компании. А создатель боевика Rivals of Aether заявил, что обладает «невероятной дальновидностью» — релиз его игры запланирован на конец 2024 года, из-за чего сталкиваться с Hades 2 не придётся.

На разработчиков Another Crab’s Treasure релиз Hades 2 не повлиял, ведь их игра вышла в прошлом месяце. Однако они выразили сожаление касательно тех независимых разработчиков, которые выпускают свои проекты на этой неделе. Некоторые и вовсе предложили ввести негласное правило — отказаться от неожиданного релиза ожидаемых игр без объявлений, чтобы не мешать малоизвестным независимым разработчикам.