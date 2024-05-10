Лучшие моды для Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance считается культовым проектом среди поклонников исторического реализма и реконструкции, но более широкой аудитории игра может показаться слишком недружелюбной. К счастью, многие спорные аспекты геймплея можно сгладить при помощи модов. Портал gamerant.com поделился списком лучших модификаций для Kingdom Come: Deliverance.

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Менеджмент инвентаря в Kingdom Come иногда становится большой проблемой из-за огромного количества разных предметов и недостатка фильтров, которые позволяли бы их отсортировать. Мод A Sorted Inventory исправляет эти неудобства. Он переименовывает все предметы, чтобы они лучше группировались на экране инвентаря, и игрок не путался в содержимом собственных карманов.

Kingdom Come: Deliverance страдает от специфической проблемы, свойственной многим другим западным RPG в открытом мире. А именно, большинство торговцев обладает довольно ограниченным бюджетом для покупки предметов у игрока. Richer Merchants, как можно догадаться по названию модификации, дает им побольше денег, чтобы продажа лута стала не таким сложным мероприятием.

Протагонист игры может свободно перемещаться по миру и перепрыгивать довольно широкие расщелины, но случайные кусты намертво останавливают его из-за коллизии. Мод Collision Remover превращает растительность из твердого объекта в бесплотный, чтобы игроку было проще передвигаться по зарослям.

Индржих — интересный персонаж, но многим игрокам не понравился тот факт, что его совсем нельзя настроить или изменить. К счастью, мод Henry’s Face Customization позволяет хотя бы поменять внешность протагониста.

Взлом замков в Kingdom Come — не самая приятная мини-игра, особенно на контроллере. Мышь и клавиатура делают процесс проще, но ненамного. Если вы хотите сделать взлом менее раздражающим, то мод Sectorial Lockpicing значительно облегчит его за счет маркеров, показывающих, где нужно держать отмычку.

Одежда Индржиха довольно быстро становится грязной. Слишком быстро, если рассуждать с точки зрения логики и здравого смысла. Данный мод не убирает механику полностью: он просто позволяет дольше оставаться чистым, что делает мир чуточку более правдоподобным.

Первое время сбор трав может показаться умиротворяющим занятием, но постепенно долгая анимация действий начинает утомлять даже самых терпеливых игроков. Instant Herb Picking позволяет моментально «телепортировать» травки в инвентарь, чтобы избежать лишней нервотрепки.

Механика нагрузки, по сути, ставит перед игроком жесткий лимит на исследование мира. Рано или поздно инвентарь Индржиха забьется до отказа, после чего игроку придется вернуться в цивилизацию, чтобы сбыть честно добытый лут. Мод Unlimited Weight позволяет протагонисту сколь угодно много предметов — никаких ограничений, никаких путешествий к торговцам.

Стрельба из лука в Kingdom Come также подчиняется правилам реализма: игра не высвечивает на экране прицел, который помог бы стрелять по противникам. И хотя на словах это ограничение звучит резонно, на практике оно порой мешает получать удовольствие от игры. Мод Bow Dot Reticle добавляет лукам прицел, который поможет рассчитывать траекторию стрел.

Наконец, модификация Unlimited Saves изменяет, пожалуй, самую противоречивую механику игры — ограниченные сохранения. Само по себе решение разработчиков смелое и достаточно обоснованное, но иногда невозможность свободно сохраняться может привести к колоссальным неудобствам.