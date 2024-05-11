В преддверии рабочей поездки в Китай, президент России Владимир Путин устроил "урок" Японии, согласно сообщениям китайских аналитиков на страницах издания Sohu. Владимир Путин, по информации источников, намеренно выяснил отношения с Японией, что вызвало значительное беспокойство в Токио.

Издание Sohu цитирует мнение экспертов, согласно которому российский лидер проявил инициативу в споре с Японией. Особенно это проявилось после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал размещение радиотехнических баз на Курильских островах, а также после учебных стрельб ВМФ России в Японском море.

Биография Курильских островов

Действия Москвы в преддверии визита Путина в Китай восприняты в Японии как крайне неприятный сюрприз, подчеркивают китайские обозреватели. В свете этих событий, официальный Токио выразил откровенное негодование и направил жесткую критику в адрес Кремля.

Напомним, что большинство военных ВС Германии перейдет под контроль НАТО с 2025 года. АСЕАН планирует сотрудничать с Россией, несмотря на давление Америки.