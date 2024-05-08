Состоялся релиз Hades 2: что нужно знать о самой громкой инди-игре 2024 года

После короткого периода технического тестирования в ранний доступ вышла Hades 2 — новая игра Supergiant и сиквел Hades, одного из самых громких инди-хитов последних лет. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать об игре.

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Ранний доступ Hades 2 предлагает тонны контента

Если вы застали оригинальную игру в периоде раннего доступа, то хорошо представляете, сколько времени занимают крупные обновления. Supergiant утверждает, что первый большой апдейт Hades 2 займет «месяцы работы». Но это не значит, что в игре на данный момент мало контента.

По сути, сейчас Hades 2 ощущается как первая «часть» готовой игры. Персонажи полностью озвучены, боевая система достаточно хорошо сбалансирована, часть побочных механик интегрирована и работает как надо. Некоторым портретам героев и элементам окружения не помешает доработка, но в остальном Hades 2 замечательно отполирована. Ниже — список (без спойлеров) всего, что доступно на данный момент.

Несколько регионов и битв с боссами.

Пять видов оружия.

Четыре инструмента.

Много новых типов противников.

Много озвученных диалогов и закадрового текста.

Часы новой музыки.

Несколько старых и новых богов, а также их дары.

Много старых и новых предметов, влияющих на забеги.

Несколько старых и новых систем прогрессии (вроде магазина предметов).

Сохранения из раннего доступа Hades 2 должны перейти в релизную версию

Разработчики обещают, что собираются «сделать все возможное» для того, чтобы игроки смогли перенести свой прогресс в полноценную версию Hades 2. Пока нельзя сказать наверняка, что все пройдет без проблем, но в первой части авторы смогли реализовать поддержку старых сохранений.

Перед Hades 2 не обязательно проходить Hades 1

Сюжет Hades 2 разворачивается спустя некоторое время после событий оригинала, но для того, чтобы понять его, играть в первую часть необязательно. Семья богов, выступавшая центром повествования в Hades, уступила место другим персонажам. Другой вопрос, что Hades 2 подразумевает, что игрок уже знает структуру геймплея, механики и важные нюансы. Если вы вдруг пропустили первую часть, ее вполне стоит наверстать. Это отличная игра, и вам будет, чем заняться, пока сиквел находится в раннем доступе.

Первое обновление Hades 2 добавит в игру много нового

Supergiant говорит, что первый предстоящий апдейт Hades 2 скорее всего добавит в игру новый регион, оружие и механику в центральном хабе. Пока для обновления запланированы эти вещи, но авторы отмечают, что планы могут поменяться в будущем.