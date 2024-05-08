Репутация в Star Wars Outlaws будет влиять на окружающий мир вместо сюжета

Разработчики боевика Star Wars Outlaws в эксклюзивном интервью Game Informer вновь обсудили систему репутации. Она будет влиять на отношения главной героини Кей Весс с разными криминальными синдикатами, открывая доступ к убежищам и скидкам в магазинах. Однако серьёзного влияния на сюжет игры не предусмотрено.

© Скриншот

Дизайнер нарративных систем Элис Ренделл объяснил, что история Кей Весс — её собственный путь. Репутация же больше меняет игровой процесс, каким-либо образом связанный с сюжетом, а не саму историю. Разработчик привёл следующий пример:

«Если вам нужно что-то украсть у пайков и у вас плохая репутация среди них, то они собираются сделать вашу жизнь намного сложнее, если вы попытаетесь это сделать», — говорит разработчик. Если у Кей будет хорошая репутация у пайков, то можно будет «просто зайти на их территорию и взять нужный предмет».

Ренделл отметил, что отношения в преступном мире — «транзакционные» и временные. Они совсем не похожи на дружбу и влияют в первую очередь на то, как игроки будут ощущать себя в мире «Звёздных войн». Это касается цен у разных продавцов, безопасности передвижения на разных территориях и не только.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Предзаказы уже открыты, но цены на расширенные издания взбесили игроков. В том числе из-за того, что квест Джаббы Хатта станет частью сезонного пропуска.