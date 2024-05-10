Пираты создали современный аналог Steam с бесплатными играми

На платформе GitHub появился открытый проект Hydra Launcher. Это приложение с интегрированным Torrent-клиентом и функцией поиска репаков игр, сообщает портал «Хабр».

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Команда разработчиков Hydra Launcher объявила о поддержке широкого спектра платформ, включая Windows, Linux, Steam Deck и SteamDB, с возможностью локальной загрузки всех игр Steam. Проект предусматривает детализированные страницы игр с описаниями и ссылками для скачивания, встроенный Torrent-клиент, автономный парсер репаков и таймер, отслеживающий время, проведенное в играх.

Кроме того, в приложении предусмотрена функция закрытия игр через лаунчер, система рекомендаций игр, интеграция с сервисом HowLongToBeat, предоставляющим информацию о времени, необходимом для прохождения игры, оповещения об обновлениях репаков, возможность добавления в лаунчер сторонних игр и библиотеку для управления скачанными играми.

Разработчики намерены регулярно обновлять Hydra Launcher, а в долгосрочной перспективе планируется превратить его в полноценную игровую социальную платформу, предоставляющую возможности для создания профилей и добавления друзей.