Где найти алюминий в Fallout 4: гайд

Для того, чтобы выжить в Fallout 4, игроку предстоит регулярно заниматься крафтингом. Но один из важнейших ресурсов для создания гаджетов — это алюминий. Портал gamerant.com рассказал, где его найти.

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В мире Fallout 4 можно найти тонны разного мусора и запчастей, благодаря которым отыскать алюминий не так сложно. По факту, один из главных источников ресурса — это различные металлические предметы, которые можно разобрать на компоненты. Алюминий также доступен для покупки у некоторых торговцев, вроде Артуро Родригеза в Даймонд-сити.

Ниже — список предметов, которые приносят максимум (3) фрагментов алюминия при утилизации.

Поддон для еды

Форма для выпечки

Швабра

Медицинский поддон

Если вам срочно нужен большой запас алюминия, то его можно собрать в следующих локациях.