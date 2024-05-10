Где найти алюминий в Fallout 4: гайд
Для того, чтобы выжить в Fallout 4, игроку предстоит регулярно заниматься крафтингом. Но один из важнейших ресурсов для создания гаджетов — это алюминий. Портал gamerant.com рассказал, где его найти.
В мире Fallout 4 можно найти тонны разного мусора и запчастей, благодаря которым отыскать алюминий не так сложно. По факту, один из главных источников ресурса — это различные металлические предметы, которые можно разобрать на компоненты. Алюминий также доступен для покупки у некоторых торговцев, вроде Артуро Родригеза в Даймонд-сити.
Ниже — список предметов, которые приносят максимум (3) фрагментов алюминия при утилизации.
- Поддон для еды
- Форма для выпечки
- Швабра
- Медицинский поддон
Если вам срочно нужен большой запас алюминия, то его можно собрать в следующих локациях.
- Убежище 95. Если собрать и разобрать все предметы в локации, то можно получить более 100 фрагментов алюминия.
- Цех сборки машин «Корвега».
- Командный центр Форт-Хаген. Ищите тоннель, ведущий к западному выходу.
- Институт. Лучшее место для фарма алюминия, т.к. почти каждый предмет в локации сделан из металла.
- Рыбный завод «Четырехлистник».
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